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الأحد 16 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

أبو الغيط يتوجه للجزائر لبحث الترتيبات الأخيرة للقمة العربية

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توجه الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط  الى الجزائر، وذلك على رأس وفد من الامانة العامة للجامعة العربية، وذلك لاجراء مشاورات سياسية قبيل انعقاد القمة العربية الحادية والثلاثين، والمقرر عقدها في الجزائر مطلع نوفمبر القادم.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام بأن الجزائر والأمانة العامة للجامعة تعملان معا بشكل وثيق خلال الشهور الأخيرة من اجل اخراج القمة على نحو يليق بهذا الحدث المهم على صعيد العمل العربي المشترك.

وأوضح المتحدث انه من المنتظر ان تشهد الزيارة لقاء لابو الغيط مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يهدف استعراض الوضع العربي العام قبيل القمة وأهم البنود المدرجة علي جدول أعمالها.

أبو الغيط للجزائر للقاء الرئيس تبون للقمة العربية