تعرف على شروط المشاركة في "جائزة أثير للشعر العربي" بدورتها الرابعة

الأربعاء 12/أكتوبر/2022 - 01:07 ص

أعلنت اللجنة المنظمة لـ"جائزة أثير للشعر العربي"، المشاركة في دورتها الرابعة التي ستتزامن مع العيد الوطني العماني الثاني والخمسين.

وقال الكاتب موسى الفرعي: "ولأنّ الشعر لا ينفصل عن الواقع، فهو يرصد نبضه، ويتتبّع مساراته، ويرسم أفقا مشرقا للإنسان العربي، في مرحلة نحن أحوج ما نكون فيها إلى من يبث روح الأمل، ويدين الصراعات الدائرة في مناطق مختلفة من عالمنا المبتلى بالحروب، ويبسط يديه للأخوة الإنسانية؛ فقد رأت اللجنة أن يكون موضوع الدورة الجديدة هو "عُمان قلعة السلام" انطلاقا من تاريخها المضيء، وإرثها الحضاري القائم على التسامح، والتعايش، والإخاء الإنساني، وهي منطلقات يشهد لها العالم، ويثمّنها، كونها صارت منهجا، وما الجهود التي تبذلها السلطنة في نشر ثقافة السلام والمحبة، ونبذ العنف، وإيقاف نزيف الدم، في المناطق الملتهبة، إلّا دليل على ذلك.

ويُمكن للشعراء الراغبين بالمشاركة التحرّك في المساحات الواسعة من الجمال، والتعبير، دون شروط مسبقة، سوى توفّر الشروط الفنية المتعارف عليها لدى الشعراء، والنقّاد، والدارسين.

وتضم لجنة التحكيم قامات ثقافية، وأكاديمية لها باع طويل في الممارسة النقدية، وتحكيم المسابقات الشعرية، مراعين في ذلك التعدّد الجغرافي لأعضاء اللجنة، وتنوّع توجّهاتهم الفنية، وانفتاح أفقهم الجمالي على مختلف الأجناس، وأنماط الكتابة الشعريّة.

وقد رصدت للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى جوائز قيّمة، كما سيُدعون إلى المشاركة في أمسية شعرية تقام في مسقط ضمن احتفالات السلطنة بالعيد الوطني العام الجاري.

وتتضمن شروط الجائزة: الاشتراك في المسابقة مفتوح لكلّ شاعر من شعراء العربية من كل الأعمار، وألّا تكون القصيدة المقدمة للتنافس قد سبق لها الفوز بأية جائزة سابقة، وأن تكون القصيدة المقدمة من نتاج الشاعر ووحيه ومكتوبة باللغة العربية الفصحى، ولم يسبق لها النشر في كتاب، ولا صحيفة ورقيّة أو إلكترونيّة، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تتحمّل الصحيفة أيّ مسؤولية في حال انتحال قصيدة مشاركة، ألّا تتجاوز القصيدة المشاركة ثلاثين بيتا أو عشرة مقاطع متوسطة للتفعيلة والنثر، وأن يرفق الشاعر بالقصيدة المشاركة سيرته الذاتية، جواز السفر، ورقم هاتفه عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"أثير".

القصائد المشاركة تكون حقّا لـ"أثير" في حال نشرها، أو طباعتها عبر أي وسيلة مع الحفاظ على الحقّ الأدبي للشاعر، وتعرض الأعمال المقدمة على لجنة التحكيم لاختيار ثلاثة فائزين، ويحق للجنة التحكيم استبعاد أي قصيدة لم تستوف الشروط، وأن يلتزم الشاعر بموضوع المسابقة، ويحق للفائزين المشاركة في كل دورات المسابقة، وآخر موعد لاستلام النصوص 15 نوفمبر 2022، ويُمكن المشاركة من خلال الرابط الآتي: https://www.atheer.com

يُذكر أن الدورة الأولى للجائزة أقيمت في عام 2014، والثانية عام 2016، حيث تنوعت المشاركات من مختلف الأقطار العربية، وفاز بالمراكز الأولى في الدورات السابقة محمد المهدي من اليمن، وياسر الأطرش من سوريا، وحسن شهاب الدين من مصر، ومحمد عريج من المغرب، ومحمد الهادي الجزيري من تونس، وقاسم سعودي من العراق، فيما فاز في الدورة الثالثة التي جرى التنافس فيها على مستوى القصيدة الواحدة كلّ من: قصيدة "حناجر كثيرة لأغنية واحدة" للشاعر السوري محمد طارق عبداللطيف، وقصيدة "أكتب كي أهزم موتي" للشاعر المصري سامح محجوب، وقصيدة "ليس كمثله عطر" للشاعر العراقي سلام جليل.