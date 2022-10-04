الفنان يحيى الفخراني مرشح لجائزة النيل في الفنون

الثلاثاء 04/أكتوبر/2022 - 07:15 م

أعلن الفنان أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية عن ترشيحات النقابة لجوائز الدولة لعام 2023،

وكان من أول المرشحين لجائزة النيل في الفنون الفنان الكبير يحيي الفخراني،وجاء الترشيح الثاني لمهندسة الديكور نهي برادة،التي قدمت العديد من الأعمال وأبرزها مسرحية شارع محمد علي وسيدتي الجميلة وغيرها،واما جائزة الدولة في التفوق فكان من نصيب الدكتور مصطفى سليم، رئيس قسم الدراما والنقد بالمعهد الفنون المسرحية ،وتم ترشيح جائزة النيل للمبدعين العرب كانت أبرزهم الفنانة الكويتية سعاد آل عبدالله.

في سياق متصل بدأ المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، في استقبال طلبات الترشح لجوائز الدولة فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية للعام 2023، وتشمل جوائز الدولة (النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية) ابتداءً من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2022، وذلك إعمالًا لأحكام القانون رقم (37) لسنة 1958؛ والقوانين المعدِّلة له بإنشاء جوائز الدولـة للإنتاج الفكرى وتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.

أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن الفروع والموضوعات التي يجري التقدم لها في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2022.

آخر أعمال الفنان يحيى الفخراني"

وكانت أخر أعمالة الدرامية في رمضان الماضي لعام 2021 مسلسل نجيب زاهي زركش والذي كان يشارك معه كلاً من الفنانين رنا رئيس، أنوشكا، محمد محمود، إسلام إبراهيم، كريم عفيفي، رامز أمير، تميم عبده، نهي عابدين، محمد يسري، حنان سليمان، عبد الرحيم حسن، مفيد عاشور، وجلا هشام،من تأليف عبد الرحيم كمال ،واخراج شادي الفخراني.