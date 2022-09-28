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الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بكلمات مؤثرة.. إسعاد يونس وشريهان ترثيان والدة زوجهما

شريهان
شريهان
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 سادت حالة من الحزن على كل من الاعلامية إسعاد يونس والفنانة شريهان في وفاة والدة زوجهما علاء الخواجة، وستشيع الجنازة، غدا الخميس، بمقابر العائلة بالأردن.

وبكلمات مؤثرة نعت إسعاد يونس والدة زوجها بعد إعلانها خبر وفاة "إكرام الماني" والدة زوجها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكتبت بكلمات مؤثرة قائلة: "توفيت إلى رحمة الله حماتي الغالية المرحومة بإذن الله السيدة إكرام الماني حرم المغفور له السيد محمود الخواجة ووالدة المغفور له السيد عبدالرحيم الخواجة والسيد عقيل الخواجة والسيد عصام الخواجة والسيدة عبلة الخواجة ووالدة زوجي الحبيب علاء الخواجة، اللهم تغمدها بواسع رحمتك واجمعها بالصديقين والشهداء وأحبابها من سبقوها و«إنا لله وإنا إليه راجعون».. الفاتحة".

ونعت أيضاً الفنانة شريهان بكلمات حزينة وكتبت، على حسابها الخاص على موقع "تويتر": "اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم واجعل قبورهم نور وضياء الى يوم يبعثون".

جدير بالذكر أن الفنانة إسعاد يونس شاركت في المارثوان الرمضاني 2022، بمسلسل “الاختبار 3”، في دور إيناس عبد الدايم، رئيسة دار الاوبرا، أثناء توليها المنصب آنذاك وحققت نجاحا كبيرا، ومن أبرز أبطال المشاركين بالمسلسل "ياسر جلال، كريم عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، صبري فواز، أحمد عز وعدد من النجوم، من إخراج بيتر ميمي.

شريهان اسعاد يونس الاختيار 3