بورصة تونس تغلق على شبه استقرار

الثلاثاء 20/سبتمبر/2022 - 01:23 ص

أغلقَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات، على شبه استقرار بنسبة 0.31 في المئة، ليصل عند 8126.3 نقطة.

فقد بلغَ مجموعُ الأموال المتداولة ثلاثة ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم عشر شركات مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 30 أخرى، واستمرار أسهم 12 شركة على ثبات.