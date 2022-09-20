ads
الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة تونس تغلق على شبه استقرار

بورصة تونس
بورصة تونس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أغلقَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات، على شبه استقرار بنسبة 0.31 في المئة، ليصل عند 8126.3 نقطة.
فقد بلغَ مجموعُ الأموال المتداولة ثلاثة ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم عشر شركات مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 30 أخرى، واستمرار أسهم 12 شركة على ثبات.

بورصة تونس استقرار