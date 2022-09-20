أغلقَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات، على شبه استقرار بنسبة 0.31 في المئة، ليصل عند 8126.3 نقطة.
فقد بلغَ مجموعُ الأموال المتداولة ثلاثة ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم عشر شركات مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 30 أخرى، واستمرار أسهم 12 شركة على ثبات.
اقتصاد
بورصة تونس تغلق على شبه استقرار
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أغلقَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات، على شبه استقرار بنسبة 0.31 في المئة، ليصل عند 8126.3 نقطة.
أغلقَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات، على شبه استقرار بنسبة 0.31 في المئة، ليصل عند 8126.3 نقطة.