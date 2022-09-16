حسين فهمي: انتظروا فيلم أغنية على الممر في مهرجان القاهرة

الجمعة 16/سبتمبر/2022 - 07:28 م

قال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي أنه يرغب في ترميم فيلم أغنية على الممر للمخرج الراحل علي عبد الخالق، استعدادًا لعرضه في الدورة المقبلة من المهرجان، وذلك تكريمًا لأعماله بعد رحيله منذ عدة أيام .

وتابع فهمي، في تصريحات إذاعية لبرنامج أسرار النجوم أن المخرج علي عبد الخالق قدم العديد من الأعمال الهامة، من بينها فيلم أغنية على الممر، والذي يعد أول أعماله، ولذلك سأعمل على ترميم الفيلم ليعود كأنه جديد تمامًا مثلما عرض في البداية، استعدادًا لعرضه في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي.

وأشار إلى أنه سيعمل كل عام على ترميم عدد من الأفلام المصرية الهامة، من بينهم فيلم يوميات نائب في الأرياف.

وأنهي فهمي حديثة قائلا: إذا استطاع ان يكرم كل زملائه في الفن سيفعل ذلك،مؤكدا ان الفيلم سيتم عرضه برونق كبير وشكل جديد في المركز القومي للسينما ،وهناك عمل آخر سيتم ترميمه وهو فيلم «يوميات نائب في الأرياف »

ورحل علي عبد الخالق عن عالمنا منذ عدة أيام إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بالسرطان، عن عمر ناهز الـ 78 عاما.