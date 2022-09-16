طعن شرطيين وسط العاصمة البريطانية لندن

الجمعة 16/سبتمبر/2022 - 09:55 ص

أفادت مصادر بريطانية، اليوم الجمعة، بأن شخصا مجهولا قام بطعن شرطيتين وسط العاصمة لندن.

وتم إغلاق شارع شافتسبري بالقرب من شارع ماكليسفيلد في ويست إند وشوهد عدد كبير من سيارات الشرطة البريطانية في المنطقة صباح الجمعة.

وقالت شبكة ”بي بي سي“ البريطانية إنه تم نقل ضابطي شرطة إلى المستشفى بعد تعرضهما للطعن في وسط لندن.

وبحسب الشبكة، لا يُعتقد أن الحادث، الذي وقع بالقرب من ساحة ليستر في حوالي الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، مرتبط بالإرهاب.

وقال مصدر أمني إن قوات الشرطة صادفت رجلًا يحمل سكينًا في منطقة ليستر سكوير.

من جهته، وصف عمدة لندن صادق خان الهجوم بأنه ”مروع للغاية“.

وقال: ”هؤلاء الضباط الشجعان كانوا يؤدون واجبهم ويساعدون الجمهور في هذا الوقت الخطير لبلدنا“.

وأضاف خان: ”تفكيري وصلواتي معهم ومع أحبائهم وزملائهم في الشرطة بعد هذا الهجوم المشين“.