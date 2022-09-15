سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الخميس 15-9-2022

الخميس 15/سبتمبر/2022 - 05:44 م

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر الحكومية والخاصة، اليوم الخميس 15 سبتمبر، نهاية تعاملات جلسات الأسبوع الجاري، وسجل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري، 5.15 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس:

وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، إلى 5.12 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في المصرف المتحد:

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 4.99 جنيه للشراء، و5.18 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك المصري الخليجي:

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، إلى 5.15 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك بلوم مصر:

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر، 5.13 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية:

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 5.13 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي:

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، إلى 5.14 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، 5.11 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، إلى 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

بلغ سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري، 5.03 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق، 5.10 جنيه للشراء، و5.18 جنيه للبيع.