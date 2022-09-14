«عين الكاميرا».. جولة الأربعاء حول العالم

الأربعاء 14/سبتمبر/2022 - 04:25 م

«عين الكاميرا».. جولة يومية تصحبكم فيها «البوابة نيوز» فى رحلة حول العالم.

ينتظرون، اليوم الأربعاء، لرؤية موكب نعش الملكة إليزابيث الثانية قبل جنازتها، في لندن

سوريا تخشى عودة الكوليرا.. حذرت منظمة الصحة العالمية مساء أمس الثلاثاء من خطورة انتشار المرض، بعد أن أصاب العراق بالفعل منذ بداية الصيف.. الصورة: منظر لمخيم النازحين السوريين من محافظة إدلب في حلب بالقرب من بلدة معرة شمال غرب سوريا

صيانة شبكة الكهرباء فى فرنسا، وسط حالة من الخوف بينما تتجه البلاد نحو واحد من أقسى فصول الشتاء في العقدين الماضيين من حيث إمدادات الكهرباء، فى حين يرى مدير الشبكة، في تقرير نُشر اليوم الأربعاء، أن مفاتيح اجتياز هذا الاختبار فى أيدى المواطنين من خلال تقليل استهلاك هذه الطاقة التى تعتمد على الغاز.

مظاهرة تحت التوتر. حركات الجماهير في مركز كاراساني الرياضي في نيروبي، كينيا أثناء تنصيب الرئيس الجديد وليام روتو، وتدخل الأمن مواجهة المعارضين الذين يحاولون الدخول بالقوة.

مهاجرون فنزويليون ينطلقون جريًا، مساء الثلاثاء، بعد عبور نهر ريو برافو إلى الولايات المتحدة لطلب اللجوء السياسي

يهربون من ثور خلال مهرجان الثيران في تورديسيلاس بإسبانيا أمس الثلاثاء.

فرقة باليه برلين تؤدى برنامجها "من برلين مع الحب" على ظهر سفينة تجوب معالم برلين، في نهر سبري، ألمانيا، أول أمس الأثنين.