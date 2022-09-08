الهند واليابان تؤكدان أهمية الشراكة الثنائية في مجال الدفاع

الخميس 08/سبتمبر/2022 - 09:36 م

أكدت الهند واليابان، اليوم الخميس، أهمية الشراكة الثنائية بين البلدين في مجال الدفاع، وأن هذه الشراكة من شأنها المساعدة على ضمان استقرار منطقة الاندو / باسيفيك، وأن تكون هذه المنطقة حرة ومفتوحة.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته وزارة الدفاع الهندية بشأن محادثات وزير الدفاع الهندي راجناث سينج مع نظيره الياباني ياسوكازو هامادا، أثناء زيارته الحالية لليابان.

وجاء في البيان أن وزير الدفاع الهندي أكد أثناء المحادثات - التي أجريت على مستوى الوفود - أن تزايد التدريبات بين البلدين في مجال الدفاع يعتبر دليلا على عمق التعاون الثنائي في هذا المجال، وأن ثمة حاجة إلى توسيع نطاق الشراكة والتعاون في قطاعات التكنولوجيا والمعدات.

وأضاف البيان أن الوزيرين أعربا عن التزامهما بالاستمرار في إجراء تدريبات على المستويات الثنائية ومتعددة الأطراف، وأنهما اتفقا في الرأي على أن إجراء تدريبات جوية قتالية مشتركة يمهد الطريق لمزيد من التعاون بين القوات الجوية الهندية واليابانية.

وأشارت وزارة الدفاع الهندية - في بيانها - إلى أن وزير الدفاع الهندي حث مؤسسات الصناعة اليابانية على الاستثمار فيما وصفه بممرات الدفاع الهندية، مؤكدًا أن الهند وفرت بيئة مواتية تساعد على نمو الصناعة في مجال الدفاع.