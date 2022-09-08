فقدت أمي الحبيبة.. تشارلز ينعى والدته الملكة إليزابيث الثانية

الخميس 08/سبتمبر/2022 - 08:52 م

فقدت أمي الحبيبة.. بتلك الكلمات أعلن الملك تشارلز فيليب، ملك بريطانيا، الذي تولى منصبه بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، حزنه على أمه.

وقال الملك تشارلز في بيان نشره قصر باكنجهام، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر": نحن في لحظة حزن عظيم، في وقت وفاة الملكة وفاة أمي الحبيبة، صاحبة الجلالة الملكة، هي لحظة حزن شديد بالنسبة لي وجميع أفراد عائلتي.

وأضاف:" نحن نحزن عميقا على وفاة الملكة العزيزة، وفاة والدتي الحبيبة، ونحن نعلم أن وفاتها سبب ألم في جميع أنحاء البلاد وعدد لا يحصى من الناس في جميع أنحاء العالم".

وأصبح الأمير تشارلز، والبالغ من العمر 73، وريث عرش المملكة المتحدة، ملكًا لبريطانيا، ودوقة كورنوال زوجة الأمير تشارلز هي الآن الملكة، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عامًا، منهية بذلك أطول فترة حكم في التاريخ البريطاني امتدت لـ 70 عامًا.

وأعلنت السلطات البريطانية، تنكيس جميع الأعلام على المباني العامة نصف سارية، وتعليق الأعمال الحكومية، كما أن المواقع الرسمية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي مكللة باللون الأسود.