الولايات المتحدة تقر مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال اجتماع لوزراء الدفاع بألمانيا

الخميس 08/سبتمبر/2022 - 08:31 م

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على إرسال أسلحة إضافية بقيمة 675 مليون دولار لأوكرانيا مشيدا "بنجاح" الحلفاء في "ميدان المعركة.

وقال أوستن، في اجتماع لوزراء دفاع أكثر من أربعين دولة، في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، إن الاجتماع سيناقش كيف يمكن للدول العمل معا لتدريب القوات الأوكرانية وتحسين قدراتها الصناعية الدفاعية على المدى الطويل.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مساعدة جديدة بقيمة ملياري دولار بشكل قروض وهبات إلى أوكرانيا والدول المجاورة لها لشراء معدات عسكرية أمريكية.

يشار إلى أن اجتماع (رامشتاين) عُقد من أجل مواصلة تنسيق مساعدتهم العسكرية لأوكرانيا التي تشن منذ الأسبوع الماضي هجوما مضادا في جنوب البلاد لطرد القوات الروسية.

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارك مايلي، إن هذا الاجتماع الخامس لمجموعة الاتصال حول الدفاع الأوكراني الذي يعقد بدعوة من وزير الدفاع الأمريكي، يهدف إلى إثبات "وحدة وتضامن" حلفاء أوكرانيا.

يذكر أن ممثلي أكثر من أربعين دولة والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يلتقون في ألمانيا لبحث التحديات التي يطرحها النزاع في مجال إنتاج الأسلحة حيث يرتقب أن تعلن دول أخرى عن مساعدات جديدة.