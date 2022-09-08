بالفيديو.. السيسي: افتتاح التوسع الجديد في قناة السويس منتصف العام المقبل

الخميس 08/سبتمبر/2022 - 02:34 م

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم افتتاح التوسع الجديد في قناة السويس في منتصف العام المقبل، وهذا سيكون له أهمية كبيرة في زيادة الموارد.

وأضاف "السيسي" في كلمته خلال تدشين القطع البحرية الجديدة بقناة السويس، والتي عرضتها فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس: "رئيس هيئة القناة بيطالب بمدة أطول لكن إن شاء الله سيتم الافتتاح فى منتصف العام المقبل".

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قال إن هناك خطة لتوسيع القطاع الجنوبي لـ القناة، وأن هناك توسيع جديد يكون بعض 40 مترا، وسط خطة طموحة، موضحًا أن التوسع الجديد سيجعل القناة تستوعب 6 سفن جديدة، وهذا سيقلل ساعات الانتظار، وأكد أنه تم إزالة 6 ملايين متر رمال، لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 155 مليون متر.

وشهد الرئيس السيسي تدشين الوحدات البحرية الجديدة والموقف التنفيذي لتطوير القطاع الجنوبي للقناة، كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، ستاد هيئة قناة السويس، خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية، والذي يعد صرحا رياضيا عالميا ويطابق الاشتراطات الدولية التي حددها الفيفا، حيث يتسع الاستاد لـ22 ألف متفرج.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع في وقت سابق مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح المتحدث الرسمي بسام راضي، باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات ونشاط هيئة قناة السويس، حيث اطلع السيد الرئيس على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال العام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.