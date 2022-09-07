سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضًا، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 173.14 نقطة إلى 0.55% ليغلق عند 31145.30 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا 16.07 نقطة إلى 0.41% عند 3908.19 نقاط.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعًا عند 85.95 نقطة إلى 0.74% بواقع 11544.91 نقطة.
اقتصاد
سوق الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض
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سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضًا، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 173.14 نقطة إلى 0.55% ليغلق عند 31145.30 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا 16.07 نقطة إلى 0.41% عند 3908.19 نقاط.
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضًا، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 173.14 نقطة إلى 0.55% ليغلق عند 31145.30 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا 16.07 نقطة إلى 0.41% عند 3908.19 نقاط.