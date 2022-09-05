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الإثنين 05 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 51.64 نقطة ليقفل عند مستوى 12194.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية 112 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

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