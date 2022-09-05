مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع

الإثنين 05/سبتمبر/2022 - 06:42 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 51.64 نقطة ليقفل عند مستوى 12194.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية 112 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.