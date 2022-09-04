قاتل طالبة المنوفية في الظهور الأخير أثناء انتحاره: "أخدت حقها مني"

الأحد 04/سبتمبر/2022 - 08:11 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو للمتهم بقتل أمانى طالبة المنوفية فى فيديو قبل انتحاره.

وجاء فى مقطع الفيديو ومدته دقيقتان و17 ثانية "أنا المجرم أنا اللى متهم بالغدر والخيانة، أنا اللى الإنسان اللى مقدرش يعمل الصح مع نفسه ومقدرش يعمل اى حاجة، حتى البنى آدمة اللى فى ايده مقدرش يدافع عنها ، والله العظيم تلاتة ما عملت كدة بمزاجى وهى عارفة الله يرحمها، دأ أنا كنت بتنفسها وكنت عايش علشانها، هى اللى كانت بتشيل عنى كل حاجة، هى اللى كانت بتشيل همى، هى اللى كانت بدور عليا ، هى الحلم اللى قتلته بنفسى ، مع السلامة ، عمرها ما قالتلى اللى الناس بتقوله دا وعمرها ما وصفتنى بالمواصفات دى ومستعد لأى تحليل وهاخدلها حقها منى.

وفى آخر الفيديو يقول الشاب موجهة رسالة لسيدة مجهول " منك لله أنتى السبب وأنتى اللى عملتى فيها كدة بقالك 45 يوم ما موتاها" ثم ينتهى الفيديو.

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثمان مرتكب واقعة التعدي على إحدى الفتيات بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية بسلاح ناري (فرد خرطوش محلى الصنع)، مما أدى إلى وفاتها بطريق (مصر إسكندرية) الزراعي، بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية منتحراً بذات السلاح النارى السابق استخدامه فى إرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية،ا وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأمر النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات في مقتل الطالبة أماني ببركة السبع.

وورد بلاغ إلى النيابة العامة، أمس السبت، بوفاة الطالبة أماني متأثرة بإصابتها بعيار ناري أطلقه صوبها شخص رفض أهلها ارتباطها به، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وعاينت مسرح الجريمة، وناظرت جثمان المجني عليها، وتحفظت على ما سجلته آلات المراقبة بمسرح الواقعة وعلى ملابس المتهم وقت ارتكابه الجريمة، كما سألت تسعة شهود على الواقعة.

وكلفت النيابة العامة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بفحص هاتف المجني عليها، كما ندبت مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثمانها لبيان ما به من إصابات، وللوقوف على سبب الوفاة، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة.