ضمن "حياة كريمة".. الغربية تحقق المركز الأول في محو الأمية

الجمعة 02/سبتمبر/2022 - 11:36 ص

كشف محمد أبو النبايل مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الغربية، تفاصيل حصول المحافظة على المركز الأول في محو أمية الكبار ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحًا: “حققنا مستهدفات في قرى ومدينة مركز زفتى معدلات كبيرة جدا في محو أمية الكبار، بواقع 313% من المستهدف، ومحونا امية اكثر من 12 ألف دارس ضمن مبادرة حياة كريمة”.

وأضاف أبو النبايل في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «أعددنا خطة من اجل مشاركة الهيئة بأدوار فعالة في جميع المبادرات الرئاسية لبناء المواطن المصري وتطوير العنصر البشري وتمكينه وتحديث البنية التحتية».

وتابع مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الغربية: «أعددنا خطة مع محافظ الغربية للعمل على عدة محاور، مثل استخدام وتفعيل جميع البروتوكولات الموقعة مع الكيانات الشريكة لتنفيذ مبادرات محو الامية مع جميع الوزارات والمديريات ومؤسسات المجتمع المدني مثل التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة»، مشددًا على أن طلاب الجامعة كان لهم دور فاعل جدا في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد أن المحافظة استثمرت طاقات الشباب في مجال محو الأمية وتعريف الطلاب أنه واجب وطني وأن الطلاب يمكنهم الشرح والتدريس في فصول محو الأمية، مشددًا على أن الطلاب في هذه الفصول في حاجة إلى طرق تدريس معينة: "حبينا نخلي الموضوع ده يبقى مدخل مهم جدا لتثقيفهم في جميع الجهات الحديثة في الدولة ورؤية مصر 2030 والشمول المالي لمواكبة التطور الحادث حول العالم حتى يكون هؤلاء الطلاب مواطنين نافعين لبلدهم وأنفسهم".

