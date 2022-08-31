الطلائع يتعاقد مع علاء عبد العال لقيادة الفريق في الموسم الجديد

الأربعاء 31/أغسطس/2022 - 09:31 م

حصل مسؤولو نادي الطلائع منذ قليل على توقيع علاء عبد العال المدير الفني السابق لايسترن كومباني ليقود الفريق في الموسم الجديد 2022/2023.

وحرص مجلس إدارة الطلائع على توجيه الشكر لطارق العشري المدير الفني السابق للفريق علي مجهوداته مع الطلائع بعد النتائج الجيدة التي تحققت.

ومنح جهاز الكرة بطلائع الجيش لاعبى فريقه راحة اسبوعين عقب انتهاء الدورى الممتاز.

ونجح فريق الطلائع في الطلائع حصد المركز الرابع برصيد 56 نقطة حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في مثلهم وخسر 6 مباريات وسجل 27 هدف وأهتزت شباكه 24بـ هدف