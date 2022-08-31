غادة إبراهيم: أجسد دور بنت الحارة الشعبية بمسرحية "المحظوظ"

الأربعاء 31/أغسطس/2022 - 07:08 م

انتهت الفنانة غادة إبراهيم من تسجيل أغاني مسرحيتها الجديدة "المحظوظ"مع باقي أبطال العرض ،وذلك في إستوديو وجدي الحكيم في الجيزة .

وقالت غادة إبراهيم في تصريح خاص لـ" البوابة نيوز: “أجسد دور قمر تعيش في حارة شعبية ، وجاري عمل بروفات للمسرحية المقرر أن تبدأ أول عرضها في منتصف سبتمبر المقبل على مسرح بني مزار الرياضي ثم تنتقل المسرحية لعرضها فى القاهرة والإسكندرية ، فهي مسرحية كوميدية تشويقية” .

يشار إلى أن مسرحية "المحظوظ" تدور في إطار استعراضي غنائي كوميدي ،من بطولة غادة إبراهيم ورضا إدريس ،منير مكرم ،ومجدي إدريس ،ومحمود عامر ، وأيمن إسماعيل ،وهنا خليل ،وسكر،وهالة الحسيني ،و ماهر ذكي ،استعراضات أشرف فؤاد ، أشعار أيمن حافظ وألحان وتوزيع وليد خلف،والمخرجين المنفذان سامي المصري وأحمد شحاتة.

يذكر أن الفنانة غادة إبراهيم أن شاركت في عدد من المسلسلات والأفلام ، منها: “طأطأ وريكا وكاظم بيه، قشر البندق”، لتتوالى أعمالها بعد ذلك ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أبرزها أيضاً: “السندريلا، أسمهان، يوم ما إتقابلنا” .