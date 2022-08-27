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السبت 27 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتًا بعد رباعية كريستال بالاس

لأعبي مانشستر سيتي
لأعبي مانشستر سيتي بعد الفوز على كريستال بالاس
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فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره  كريستال بالاس، بنتيجة ٢/٤، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

نجح كريستال بالاس في تحقيق الفوز بثنائية نظيفة خلال الشوط الأول، وسرعان ما تغيير الوضع داخل الملعب خلال الشوط الثاني، واستطاع مانشستر سيتي تغيير نتيجة المباراة وسيرها، لينتهي الشوط الثاني بنتيجة ٤-٢.

بهذة النتيجة نجح مانشستر سيتي في تصدر الدوري الإنجليزي "مؤقتا"، برصيد 10 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن برايتون صاحب نفس الرصيد، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند 4 نقاط فى المركز الثالث عشر.

الدوري الإنجليزي ملعب الاتحاد مانشستر سيتى كريستال بالاس الجوالة الرابعة