مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتًا بعد رباعية كريستال بالاس

السبت 27/أغسطس/2022 - 06:50 م

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره كريستال بالاس، بنتيجة ٢/٤، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

نجح كريستال بالاس في تحقيق الفوز بثنائية نظيفة خلال الشوط الأول، وسرعان ما تغيير الوضع داخل الملعب خلال الشوط الثاني، واستطاع مانشستر سيتي تغيير نتيجة المباراة وسيرها، لينتهي الشوط الثاني بنتيجة ٤-٢.

بهذة النتيجة نجح مانشستر سيتي في تصدر الدوري الإنجليزي "مؤقتا"، برصيد 10 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن برايتون صاحب نفس الرصيد، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند 4 نقاط فى المركز الثالث عشر.