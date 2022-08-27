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السبت 27 أغسطس 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الأسبوع الرابع للدوري الإنجليزي

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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح ضد بورنموث ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإنجليزي الممتاز وحصد ليفربول نقطتين فقط من ثلاث مباريات بعد تعادلين وخسارة أمام مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي.

موعد مشاهدة مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة اليوم السبت بتوقيت القاهرة وننقل بث مباشر لمباراة ليفربول الذي يخوض المباراة تحت شعار لابديل عن الفوز اليوم أمام بورنوث إذا أراد رفاق محمد صلاح مواصلة المشوار المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي البريميرليج بعد التعثر خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وعلى المستوى الفردي يحاول محمد صلاح التسجيل اليوم في مباراة ليفربول وبورنموث لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية داخل فريق ليفربول وتاريخيا في مسابقة الدوري الإنجليزي بعد أن نجح في تسجيل هدف ليفربول الوحيد أمام مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي وخسرها الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد وينتظر عشاق الملك المصري محمد صلاح حول العالم البث المباشر بين ليفربول وبرنموث اليوم لمتابعة صراع النجم المصري.

ومن المتوقع أن يخوض يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول مباراة اليوم ضد بورنموث بتشكيل مكون من خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون وفي خط الوسط: إليوت، فابينيو، هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، لويس دياز.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد بورنوث في الدوري الإنجليزي

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