أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022

الجمعة 26/أغسطس/2022 - 05:08 م

تباينت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022، وسجل عيار 21 نحو 1076 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام عيار 18 نحو 922 جنيها، وعيار 21 نحو 1076 جنيها، وعيار 24 سجل 1229 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 8608 جنيها، والأونصة 1777 دولارا.

وهناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.