بالتزامن مع اجتماع محافظ "المركزي".. أسعار الدولار مساء اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

الأربعاء 24/أغسطس/2022 - 06:18 م

شهد سعر صرف الدولار ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي امام الجنيه مساء تعاملات اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 بنحو 3 قروش في غالبية البنوك العاملة في مصر وذلك بالتزامن مع اجتماع محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبدالله مع رؤساء ومسئولي البنوك العاملة في مصر مساء اليوم.

وسجل الدولار أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي - أبوظبي الإسلامي - MIDBANK - الأهلي الكويتي عند مستوى 19.18 جنيهًا للشراء، 19.21 جنيهًا للبيع، فيما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بن الاستثمار العربي عند مستوى 19.10 جنيهًا للشراء، 19.13 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

19.12 جنيه للشراء، 19.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

19.13 جنيه للشراء، 19.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.13 جنيه للشراء، 19.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.15 جنيه للشراء، 19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.15 جنيه للشراء، 19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.18 جنيه للشراء، 19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

19.15 جنيه للشراء، 19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

19.14 جنيه للشراء، 19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

19.11 جنيه للشراء. 19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

19.16 جنيه للشراء، 19.21 جنيه للبيع.