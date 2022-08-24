بورصة تونس تغلق على تراجع طفيف

الأربعاء 24/أغسطس/2022 - 12:18 ص

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "تونادكس" تعاملات على تراجع طفيف بنسبة 0.05%، ليصل عند 7912.17 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 1.9 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 23 شركةً مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 18 أخرى، واستمرار أسهم 15 شركة على ثبات.