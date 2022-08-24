أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "تونادكس" تعاملات على تراجع طفيف بنسبة 0.05%، ليصل عند 7912.17 نقطة.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 1.9 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 23 شركةً مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 18 أخرى، واستمرار أسهم 15 شركة على ثبات.
اقتصاد
بورصة تونس تغلق على تراجع طفيف
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أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "تونادكس" تعاملات على تراجع طفيف بنسبة 0.05%، ليصل عند 7912.17 نقطة.
أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "تونادكس" تعاملات على تراجع طفيف بنسبة 0.05%، ليصل عند 7912.17 نقطة.