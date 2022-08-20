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السبت 20 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية فى مستهل تعاملات اليوم السبت

عملات
عملات
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استقرت  أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري بداية تداولات اليوم السبت 
استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم مسجلا في البنك المركزي المصري 19.09 للشراء، 19.19 للبيع.

واستقر سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي ليسجل نحو 19.39 جنيه للشراء، و19.48 جنيه للبيع  .

كما لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB ليبقى عند مستوى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك الإسكندرية.

كذلك استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري، عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

كما بقي سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته لدى بنك مصر.

وصعد سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى مستوى 62.20 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع .

 

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