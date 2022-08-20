تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية فى مستهل تعاملات اليوم السبت

السبت 20/أغسطس/2022 - 10:25 ص

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري بداية تداولات اليوم السبت

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم مسجلا في البنك المركزي المصري 19.09 للشراء، 19.19 للبيع.

واستقر سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي ليسجل نحو 19.39 جنيه للشراء، و19.48 جنيه للبيع .

كما لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB ليبقى عند مستوى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك الإسكندرية.

كذلك استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري، عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

كما بقي سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته لدى بنك مصر.

وصعد سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى مستوى 62.20 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع .