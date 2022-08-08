بعد تراجع الإحتياطى الأجنبي.. تعرف على سعر الدولار اليوم الأثنين

الإثنين 08/أغسطس/2022 - 10:32 ص

شهد سعر صرف الدولار استقرارا ملحوظا في بداية تعاملات اليوم، الإثنين 8 أغسطس 2022 فى البنوك الحكومية والخاصة فى السوق المصري وسط ترقب للحركات جديدة فى سعر الدولار في ظل زيادة الطلب عن العرض وإعلان البنك المركزى أمس تراجع حجم الإحتياطى الأجنبي .

وسجل أعلى سعر له في البنك المصري الخليجي عند مستوى 19.14 جنيهًا للشراء، 19.16 جنيهًا للبيع فيما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك الأهلي المصري - مصر - الأهلي اليوناني عند مستوى 19.08 جنيهًا للشراء، 19.14 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

19.07 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

19.08 جنيه للشراء، 19.14 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

19.08 جنيه للشراء، 19.14 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.10 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.10 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.13 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

19.10 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

19.09 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

19.06 جنيه للشراء. 19.16 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

19.11 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.