جوتيرش يرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل

الإثنين 08/أغسطس/2022 - 08:51 ص

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بإعلان وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل، وأثنى على مصر لما تبذله من جهود بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة للمساعدة في استعادة الهدوء.

وجاء في بيان للمتحدث باسمه، صدر مساء يوم الأحد بتوقيت نيويورك،حول إعلان وقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل، دعا جوتيريش الأطراف كافة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، وفقا لموقع أنباء الأمم المتحدة.

ووفقا للبيان، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن شعوره بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح والإصابات، بما في ذلك الأطفال، من الغارات الجوية في غزة والإطلاق العشوائي للصواريخ باتجاه إسرائيل من مراكز سكنية في غزة من قبل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وجماعات مسلحة أخرى.

كما أشار إلى أن الأعمال العدائية ساهمت في حدوث حالة طوارئ إنسانية بعد أن "تم إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة ويؤثر انقطاع التيار الكهربائي على المرافق والإمدادات الأساسية. دُمرت أو لحقت الأضرار بمئات المباني والمنازل، مما ترك الآلاف من الفلسطينيين بلا مأوى".

وأكد جوتيريش من جديد التزام الأمم المتحدة بتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة وأهمية استعادة أفق سياسي.

وتابع "وحده الحل السياسي المستدام عن طريق التفاوض هو الذي سينهي، بشكل نهائي، دورات العنف المدمرة هذه ويؤدي إلى مستقبل سلمي للفلسطينيين والإسرائيليين على حدّ سواء".

وتقدم جوتيريش بتعازيه لضحايا العنف وأحبائهم.