اليمن تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على ‎غزة

الأحد 07/أغسطس/2022 - 12:49 ص

دانت الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات العدوان الغاشم على قطاع ‎غزة، الذي خلف العديد من الشهداء والجرحى. ودعت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم، يمنع هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف البيان أن جرائم الاحتلال تنتهك جميع القوانين والقرارات والمواثيق الدولية والإنسانية، مجددةً موقف اليمن الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، وحقه المشروع في إقامة دولته، وفقاً لمبادرة السلام العربية.