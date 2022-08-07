ads
الأحد 07 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليمن تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على ‎غزة

العدوان علي قطاع
العدوان علي قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دانت الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات العدوان الغاشم على قطاع ‎غزة، الذي خلف العديد من الشهداء والجرحى. ودعت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم، يمنع هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف البيان أن جرائم الاحتلال تنتهك جميع القوانين والقرارات والمواثيق الدولية والإنسانية، مجددةً موقف اليمن الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، وحقه المشروع في إقامة دولته، وفقاً لمبادرة السلام العربية.

اليمن تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
ads