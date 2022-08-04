وزير الري يتابع أعمال اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة الخامس للمياه والاستعدادات الجارية

الخميس 04/أغسطس/2022 - 11:04 ص

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعين مع الدكتور خالد عبد الحى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والدكتورة ايمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، لاستعراض أعمال اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة الخامس للمياه والاستعدادات الجارية لعقد الأسبوع.

واستعرض الدكتور عبد العاطى مهام اللجنة العلمية وأهم المحاور والمسابقات العلمية المزمع عقدها خلال الأسبوع، حيث قامت اللجنة العلمية بوضع معايير وقواعد قبول الأوراق البحثية، وكذا قواعد نشر الأبحاث المميزة والتي سيتم قبولها للنشر بالمجلة العلمية للمركز القومي لبحوث المياه.

وجدير بالذكر أن اللجنة العلمية تضم في عضويتها نخبة كبيرة من خبراء المياه وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات المتخصصة في مجالات المياه وجهاز شئون البيئة ومعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية.

وقد تلقت اللجنة العلمية للأسبوع العديد من الأبحاث العلمية والأوراق البحثية للمشاركة في جلسات الأسبوع الفنية لتقوم اللجنة بتقييمها، حيث بلغ عدد الأبحاث المقدمة (١٢٥) بحث تغطى المحاور الأساسية للأسبوع، والتي تتلخص في (تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية - نوعية المياه - نمذجة تغير المناخ - الهيدرولوجيا والمتطلبات المائية - إنتاجية المحاصيل تحت تأثير التغير المناخى - إدارة السياسات المائية وتوفير المياه لتحقيق الأمن الغذائي تحت ظروف التغيرات المناخية).

وقد وردت مشاركات من العديد من الدول حول العالم مثل (ألمانيا وأيرلندا وباكستان وسلوفاكيا وسويسرا وأمريكا) ، كما وردت مشاركات من عدد من الدول العربية والأفريقية مثل (كينيا والسودان وتونس وفلسطين) ، بالإضافة إلى المشاركات من الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

وجدير بالذكر أنه سيتم عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من ١٦-١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ، ويهدف الأسبوع لرفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الفئات كالسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم، كما يتضمن عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، حيث أصبح أسبوع القاهرة للمياه واحداً من أهم الأحداث المتعلقة بالمياه على المستويين الإقليمي والدولي.

ويتبنى أسبوع القاهرة للمياه منذ عامه الأول العديد من المسابقات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتنمية المستدامة ، وكان أولها مسابقة "حافظ عليها تلاقيها" والتي تستهدف المزارعين ويتم خلالها تكريم الممارسات المتميزة في مجال الري الحديث، وقد تقدم للمسابقة هذا العام أكثر من ٣٦٠ مزارعا على مستوى الجمهورية بتجارب مختلفة في الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية والتنمية المتكاملة في مساحات مختلفة، وكذلك مسابقة "أطروحة الثلاث دقائق" والتي تستهدف الباحثين لدرجة الماجستير والدكتوراة لتشجيعهم على إيصال أفكارهم البحثية لغير المتخصصين وربطها بالمجتمع واحتياجاته.

وقد تقدم لها هذا العام عدد ٢٢ طالب بحثي من أكثر من ١٥ جامعة على مستوى الجمهورية من كليات (الهندسة والعلوم والزراعة وبعض المراكز البحثية) ، بالإضافة لمسابقة شباب المبتكرين في مجال المياه والتي بدأت العام الماضي وتستهدف طلبة مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية، وقد تقدم لها هذا العام ٧٢ مشروعا من أكثر من ١٥ محافظة وبمشاركة حوالي ٢٠٠ طالب وطالبة من مختلف مدارس STEM ، بالإضافة لمسابقة أفضل مشروع تخرج والتي تستهدف طلبة الجامعة حديثي التخرج من مختلف الكليات والمعاهد البحثية لعرض مشروعات التخرج ذات الصلة بالمياه والبيئة ، وقد تم مد فترة التقدم من ٣٠ يوليو حتى ١٥ أغسطس نظرا للإقبال الكبير من العديد من الجامعات وتواصلهم مع اللجنة التنظيمية لإعطاء فرصة أكبر للطلبة للمشاركة هذا العام.