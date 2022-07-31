عمرو حسن: يجب حوكمة ملف ظاهرة الزيادة السكانية

الأحد 31/يوليو/2022 - 08:45 م

أكد الدكتور عمرو حسن المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، أن أول خطوة يجب اتخاذها في ملف ظاهرة الزيادة السكانية، هو حوكمة هذا الملف، مشيرًا إلى أن الحوكمة تضمن وضع خطة وبرنامج زمني وحلول تجابه الظارهة، ومحاسبة المسؤول الذي ستوكل له تلك المهام.

وأضاف الدكتور عمرو حسن في صالون "البوابة نيوز"، أن نصيب الفرد من المياهفي مصر كان 1000 متر مربع سنويا عندما كان عدد السكان فى مصر 65 مليون،وأصبح نصيب الفرد الآن 650 متر، الأمر الذى يضعنا في مرحلة الفقر المائى.

ويعقد صالون البوابة نيوز، بحضور الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، الدكتورة سهير عبد السلام، عضو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، بمجلس الشيوخ، الدكتورعمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، والأستاذ المساعد بقسم النساء والتوليد بطب قصر العيني، تحت عنوان “السكان والتنمية في الجمهورية الجديدة”.

يأتي ذلك بمناسبة إطلاق اليوم القومي للسكان في مصر، وذلك في الوقت الذي لا تزال الدولة المصرية تحارب بكل قوة أزمة الزيادة السكانية، حيث تم الاحتفال باليوم القومي في أول مرة في 31 يوليو 2016، تحت رعاية وحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت.

كما يحتفل العالم في الحادي عشر من يوليو من كل عام باليوم العالمي للسكان، بغرض زيادة الوعي حول زيادة عدد سكان العالم، ففي الحادي عشر من يوليو عام 1987، وصل عدد سكان العالم إلى 5 مليارات نسمة ومنذ ذلك الحين يتم الاحتفال بهذا اليوم لخلق المزيد من الوعي حول التوسع السكاني وآثاره على السكان.

أما في مصر فيتزامن الاحتفال باليوم العالمي للسكان بإعلان الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان يوم ٢٢ يونيو ٢٠٢٢، بلوغ عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل «103.5 مليون نسمة»، محققة زيادة سكانية قدرها نصف مليون نسمة خلال ١٢٠ يوما.

وتستهدف الدولة استعادة ريادة مصر الإقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهارية والسلوكية، وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري، ويأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف سكانية للمشروعات القومية، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي.