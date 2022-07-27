العميري: قطاع السفر والسياحة بدأ في التعافي.. ويسهم بـ 9 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي خلال 2022

الأربعاء 27/يوليو/2022 - 10:51 م

قال عبدالعزيز العميري، خبير اقتصادي كويتي المتخصص في السفر والرحلات، إنه على الرغم من استمرار جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن قطاع السفر والسياحة بدأ في التعافي ومن المتوقع أن يساهم بـ 9 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي هذا العام، وفقًا للإحصائيات والمؤشرات العالمية ومنها المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC).

وأضاف، أن هذه الاستثمارات تمثل تراجع بنسبة 6.4% فقط مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، وهو يعد مؤشرًا جيدًا على تعافي القطاع وعودته للنمو مرة آخرى، لافتًا إلى أنه في عام 2019 قبل وباء كوفيد-19 حقق قطاع السفر والسياحة ما يقرب من 9.2 تريليون دولار للاقتصاد العالمي.

وتابع، أنه في عام 2020، تسبب تفشي الوباء في توقف القطاع بالكامل تقريبًا، مما نتج عنه انخفاض هائل بنسبة 49.1% أي ما يمثل خسارة فادحة بنحو 4.5 تريليون دولار.

وأكد العميري، أن أحدث أبحاث المجلس العالمي للسفر والسياحة، أظهرت أنه مع بدء العالم أخيرًا في التعافي من الوباء، يمكن أن تصل مساهمة القطاع في الاقتصاد العالمي والتوظيف إلى مستويات ما قبل الوباء تقريبًا هذا العام.

وأشارت الأبحاث التي أجرتها هيئة السياحة العالمية، إلى أنه إذا استمر نشر اللقاح والجرعات المعززة بوتيرة سريعة هذا العام، حيث يمكن للقطاع أن يخلق 58 مليون وظيفة في عام 2022 لتصل إلى أكثر من 330 مليونًا أي 1% فقط دون مستويات ما قبل الجائحة وبزيادة بنسبة 21.5% عن عام 2020.