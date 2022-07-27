بعد الفيدرالى الأمريكي.. البحرين والكويت وقطر ترفع سعر الفائدة

الأربعاء 27/يوليو/2022 - 08:47 م

قررت نحو 3 من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي رفع سعر الفائدة على عملتها بعد قرار الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة في ظل الربط الكلي أو الجزئي لعملات تلك الدول بالدولار.

وبعد قرار الفيدرالى الأمريكي قرر مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة الإقراض 50 نقطة أساس، بينما رفع سعر فائدة الإيداع بمقدار 75 نقطة أساس.

كذلك قال بنك البحرين المركزي في بيان، إنه قرر رفع سعر الفائدة الأساسي على الودائع لمدة شهر وكذلك الأسبوع الواحد 75 نقطة أساس إلى 4%، ورفع سعر فائدة الإقراض 75 نقطة أساس إلى 4.50%.

كان البنك المركزي الكويتي الأقل في رفع نسبة ارتفاع الفائدة حيث يرتبط الدينار الكويتي بسلة من العملات الأجنبية وليس الدولار فقط، حيث قرر رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.50%.

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، وذلك كخطوة جديدة لمواجهة ارتفاع التضخم في البلاد، بعد وصول التضخم إلى 9.1% خلال يونيو.

ورفع رفع الفائدة 0.75% يأتي للشهر الثاني على التوالي، والرابعة خلال 2022.

جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد قال، عقب الاجتماع الماضي في يونيو، إنَّ اجتماع يوليو قد يقرر زيادة أخرى كبيرة في معدلات الفائدة تتراوح بين 0.5% إلى 0.75%، ضمن معركة البنك لمواجهة معدلات التضخم التاريخية، وهو ما يجعل قرار اليوم الأربعاء ضمن توقُّعات الأسواق، فيما أشار إلى أنَّ معدلات الفائدة قد تصل لما بين 3 و3.5% بنهاية العام الجاري، مما يعني أنَّ أمامه مدى للزيادة يصل لنحو 1% خلال الاجتماعات القادمة حتى ديسمبر.

بينما يتوقَّع المستثمرون أن يواصل البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة إلى ذروتها حول 3.6% بحلول منتصف العام المقبل، وفقاً لعقود أسعار الفائدة الآجلة.