رئيس الوزراء الروماني يلتقي وزير الخارجية الأردني

الأربعاء 27/يوليو/2022 - 01:02 ص

التقى رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي يزور رومانيا حاليًا.

وبحثا خلال اللقاء -بحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية- تعزيز التعاون الثنائي خصوصًا في المجالات الاقتصادية والتجارية ومجال الأمن الغذائي.