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الأربعاء 27 يوليو 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الوزراء الروماني يلتقي وزير الخارجية الأردني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي يزور رومانيا حاليًا. 
وبحثا خلال اللقاء -بحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية- تعزيز التعاون الثنائي خصوصًا في المجالات الاقتصادية والتجارية ومجال الأمن الغذائي.

رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين