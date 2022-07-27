التقى رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي يزور رومانيا حاليًا.
وبحثا خلال اللقاء -بحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية- تعزيز التعاون الثنائي خصوصًا في المجالات الاقتصادية والتجارية ومجال الأمن الغذائي.
بوابة العرب
رئيس الوزراء الروماني يلتقي وزير الخارجية الأردني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي يزور رومانيا حاليًا.
التقى رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي يزور رومانيا حاليًا.