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الأحد 17 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة الباكستانية تغلق على إنخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 0.65 %، ما يعادل 274 نقطة، ليصل عند مستوى 42074 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 77.316.776 سهماً، تمثّل أسهم 355 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 117 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 215 شركة، واستقرت قيمة أسهم 23 شركة.

بورصة كراتشي انخفاض الأسهم الباكستانية