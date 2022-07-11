"مصر الخير" تواصل عمليات ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى

الإثنين 11/يوليو/2022 - 03:54 م

واصلت مؤسسة "مصر الخير" عمليات ذبح رؤوس الأضاحي، اليوم الاثنين، لليوم الثالث على التوالي خلال أيام عيد الأضحى المبارك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى إطار عمل التحالف الوطنى لدعم العمل الأهلي التنموي.

وبدأت مؤسسة "مصر الخير" في ذبح رؤوس الأضاحي عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، مباشرة فى أكثر من 70 مجزر فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وتستمر عمليات الذبح على مدار أيام التشريق الثلاثة.

وقال أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة واصلت عمليات ذبح رؤوس الأضاحي، اليوم الاثنين، لليوم الثالث على التوالي منذ بدء عمليات الذبح عقب صلاة عيد الأضحى المبارك وعلى مدار أيام التشريق.

وأكد المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة تراعي تماماً كافة النواحي والشروط الشرعية والصحية أثناء عمليات ذبح رؤوس الأضاحي وما سبقها من إجراءات وفحص للماشية من خلال لجنة علمية وشرعية متخصصة للتأكد من مطابقتها للشروط الشرعية والصحية.

وأوضح المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة بدأت في ذبح رؤوس الأضاحي عقب صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة وحتى الآن فى أكثر من 70 مجزر فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لتوزيعها على الأسر المستحقة.

وأشار إلى أن عمليات التوزيع على الأسر المستحقة تتم من خلال التعاون بين المؤسسة مع أكثر من 2000 جمعية شريكة فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

ولفت المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير إلى أن المؤسسة اكتسبت خبرة كبيرة كبيرة علي مدار سنوات تنفيذ حملة صك الأضحية، حيث تلتزم المؤسسة بتوزيع عدد 18 كيلو جراماً عن المتبرع ويبدأ التوزيع على الأسر المستحقة بعد صلاة العيد مباشرة، كما تلتزم المؤسسة بتسليم المتبرع عدد 9 كيلوجرامات موزعين كل 1 كيلو في كيس منفصل كنصيب شرعي في أضحيته.