بدء ذبح رؤوس أضاحي "مصر الخير" فى أكثر من 70 مجزرا على مستوى الجمهورية

السبت 09/يوليو/2022 - 08:29 م

بدأت مؤسسة "مصر الخير" عقب صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم السبت في ذبح رؤوس الأضاحي مباشرة فى أكثر من 70 مجزر فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وقال أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة قامت بنقل الأضاحي التابعة لها إلى جميع المحافظات على مستوى اعتباراً من يوم وقفة عرفة لضمان وصولها إلى جميع المحافظات تمهيداً لعمليات الذبح عقب صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة وعلى مدى أيام التشريق.

وأضاف المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، بدأت المؤسسة في ذبح رؤوس الأضاحي عقب صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة فى أكثر من 70 مجزر فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية استعداداً لبدء عمليات التوزيع على الأسر المستحقة.

وأشار على إلى أن عمليات التوزيع على الأسر المستحقة تتم من خلال التعاون بين المؤسسة مع أكثر من 2000 جمعية شريكة فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضح المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة اكتسبت خبرة كبيرة علي مدار سنوات تنفيذ حملة صك الأضحية، حيث تلتزم المؤسسة بتوزيع عدد 18 كيلو جراماً عن المتبرع ويبدأ التوزيع على الأسر المستحقة بعد صلاة العيد مباشرة، كما تلتزم المؤسسة بتسليم المتبرع عدد 9 كيلوجرامات موزعين كل 1 كيلو في كيس منفصل كنصيب شرعي في أضحيته، ويستطيع المتبرع الحصول على نصيبه من الأضحية إما من أحد فروع المؤسسة ويتم تسليمه شنطه حرارية للحفاظ على سلامة اللحوم وذلك بدأ من رابع أيام عيد الأضحى أو عن طريق طلب توصيل نصيبه إلى المنزل.