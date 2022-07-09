فرانس 24: هروب الرئيس السريلانكي من مقر إقامته بعد محاصرة محتجين له

السبت 09/يوليو/2022 - 02:10 م

أفادت قناة (فرانس 24)، بأن الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا، فر من مقر إقامته الرسمي وتم اصطاحبه إلى مكان آمن، وذلك بعدما حاصر متظاهرون مقر إقامته صباح اليوم.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، ما دفع المحتجين إلى المطالبة باستقالة الرئيس وحكومته بعد فشلهم في تجنب الانهيار الاقتصادي.

أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع السريلانكية أن الرئيس غوتابايا راجابكسا فر من مقره الرسمي في العاصمة السبت، قبل أن يعرض التلفزيون مشاهد تظهر متظاهرين يطالبون باستقالته أثناء اقتحامهم المجمع.

وذكر المصدر أن "الرئيس نقل إلى مكان آمن" مضيفا أن الجنود أطلقوا النار في الهواء لمنع المتظاهرين الغاضبين من السيطرة على القصر الرئاسي.

وعرضت محطة سيراسا التلفزيونية الخاصة مشاهد تظهر حشدا يدخل المقر الذي كان يخضع لحراسة مشددة.

وتقع الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة تحت وطأة نقص حاد في النقد الأجنبي أدى إلى تقليص الواردات الأساسية مثل الوقود والغذاء والدواء، مما دفع البلاد إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها في عام 1948.

ويلقي كثيرون باللوم على الرئيس. وتطالب احتجاجات منذ مارس اتسمت بالسلمية إلى حد بعيد باستقالته.

وذكر شاهد من رويترز إن آلاف الأشخاص تدفقوا على المنطقة الحكومية في كولومبو ورددوا شعارات مناهضة للرئيس وفككوا عدة حواجز للشرطة في طريقهم للوصول إلى منزل راجاباكسا. وتوافدت حشود كبيرة إلى العاصمة للمشاركة في المظاهرة، في مشهد جديد من الاضطرابات الناجمة عن أزمة اقتصادية غير مسبوقة في هذه الدولة.

وألغت الشرطة أمرا بحظر التجول صدر الجمعة، بعد أن هدد نشطاء يمينيون ونقابة المحامين بملاحقة قائد الشرطة قضائيا. وتجاهل آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة أمر منع التجول، بل أجبروا سلطات سكك الحديد على تشغيل القطارات لنقلهم إلى كولومبو للانضمام لمظاهرة السبت، وفق مسؤولين.

وقال شاهد إن الشرطة أطلقت أعيرة نارية في الهواء لكنها لم تتمكن من منع الحشد الغاضب من محاصرة المقر الرئاسي. وعلى الرغم من النقص الحاد في الوقود الذي تسبب في تعطل خدمات النقل في أنحاء البلاد، تكدس المتظاهرون في حافلات وقطارات وشاحنات من مختلف المناطق سعيا للوصول إلى كولومبو للاحتجاج على فشل الحكومة في حمايتهم من الانهيار الاقتصادي.

وتفاقم الاستياء في الأسابيع الأخيرة بعد أن توقفت شحنات الوقود عن الوصول إلى الدولة التي تعاني من ضائقة مالية، مما أدى إلى إغلاق المدارس وتقليل كميات البنزين والديزل المخصصة للخدمات الأساسية.

