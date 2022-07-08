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الجمعة 08 يوليو 2022
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرم المكي

ف
ف
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تقدم البوابة نيوز، بث مباشر، لشعائر صلاة الجمعة من الحرم المكي في يوم عرفة، وهو ركن الحج الأعظم ، ويجب على كل إنسان مسلم عاقل ان ينتهز هذه الفرصة الثمينة ليتخلص من ذنوبه ويستغل هذا اليوم في الصيام والذكر والتهليل والتكبير وقراءة القرآن الكريم.

ويوم عرفه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وأخرى مقبلة والدعاء فيه مستجاب، ويوم عرفة العبادة فيه تعتق صاحبها من النار .

وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، إنه في حالة وقوع الصائم "صوم تطوع" في أحد محظورات الصيام فعليه الإفطار وقضاء هذا اليوم مرة أخرى ولكن بدون كفارة.
 

الأزهر صاحب البوابة نيوز القرآن الكريم فتوى