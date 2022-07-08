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الجمعة 08 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاكرت: التحقت بمعهد الموسيقى وأعشق مدرسة النقشبندي

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قال منتصر الأكرت، كبير مبتهلي الإذاعة المصرية،  إنه في الأساس قارئ للقرآن الكريم، وبدأ تلاوة القرآن من سن 12 عاما.

وأضاف منتصر الأكرت، حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد"، أنه بدأ في تعلم الإبتهال منذ سن الـ 17 عشر

متابعا: “أعشق مدرسة الشيخ النقشبندي.. وتعلمت على أيدي الكثير من الشيوخ”.

ولفت إلى أنه أول مبتهل في مصر يعتمد في الإذاعة المصرية منذ المرة الأولى، مشيرا إلى أن هناك فرق بين المبتهل والمنشد.

وتابع أنه درس في معهد الموسيقى العربية، وتعلم المقامات الموسيقية، موضحا أن المبتهل بدون موسيقى لا يصلح، والموسيقى واللغة العربية من شروط الإبتهال.

برنامج المصري الشيوخ حوار الموسيقى