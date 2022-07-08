الاكرت: التحقت بمعهد الموسيقى وأعشق مدرسة النقشبندي

الجمعة 08/يوليو/2022 - 11:36 ص

قال منتصر الأكرت، كبير مبتهلي الإذاعة المصرية، إنه في الأساس قارئ للقرآن الكريم، وبدأ تلاوة القرآن من سن 12 عاما.

وأضاف منتصر الأكرت، حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد"، أنه بدأ في تعلم الإبتهال منذ سن الـ 17 عشر

متابعا: “أعشق مدرسة الشيخ النقشبندي.. وتعلمت على أيدي الكثير من الشيوخ”.

ولفت إلى أنه أول مبتهل في مصر يعتمد في الإذاعة المصرية منذ المرة الأولى، مشيرا إلى أن هناك فرق بين المبتهل والمنشد.

وتابع أنه درس في معهد الموسيقى العربية، وتعلم المقامات الموسيقية، موضحا أن المبتهل بدون موسيقى لا يصلح، والموسيقى واللغة العربية من شروط الإبتهال.