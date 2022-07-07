الرى: زيادة معدلات الأمطار على منابع النيل خلال شهر يوليو

الخميس 07/يوليو/2022 - 11:53 ص

عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وإجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة.

واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل - حيث أظهرت المؤشرات الأولية زيادة معدلات الأمطار على منابع النيل خلال شهر يوليو، ومتابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، وموقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة فترة أقصى الإحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الإستخدامات الأخرى.

كما استعرض الموقف المائى الحالى بمختلف المحافظات، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا، وموقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أية إزدحامات فى المجاري المائية.

وصرح الدكتور عبد العاصى، بأن الوزارة نجحت خلال الأعوام الماضية في إدارة فترة أقصى الاحتياجات بنجاح، وبأقل معدلات من الشكاوى، من خلال بذل مجهودات كبيرة لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، مؤكداً الاستمرار في بذل نفس الجهد خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية لإدارتها بنجاح وتوفير الخدمات لكافة المنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية بما ينعكس على تقليل شكاوي المياه.

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لمتابعة الموقف المائى أولاً بأول وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الإدارة المثلى للمياه.