علي موسى يؤكد أهمية الاستثمار الرياضي والتوسع فيه

السبت 02/يوليو/2022 - 06:24 م

أكد علي موسى، محلل رياضي، أهمية الاستثمار الرياضي والتوسع فيه، مشيرًا إلى أن هناك اقتصاديات دول تعتمد على الاستثمار الرياضي.

وأوضح، أن الاستثمار في المجال الرياضي يعتبر أحد أنواع الاستثمار المجدية اقتصاديا، ولكنه يتطلب تحسين بيئة الاستثمار المحيطة به، لأنه يختلف عن أنواع الاستثمارات المختلفة كالاستثمار الزراعي أو الصناعي.

وشدد على موسى الشهير بـ"أبو سروال"، على أن مصر سوق واعد في الاستثمار الرياضي، وأن الاستثمار في المنشآت الرياضية أجدر وأسرع في الحصول على عوائد، بينما الاستثمار في اللاعبين قد يتطلب 8 سنوات حتى يأتي بنتيجة.

وكان الدكتور سعد شلبي، أستاذ التربية الرياضية بجامعة المنصورة، قال في تصريحات صحفية، أن حجم الاستثمار الرياضي في مصر، يمثل حوالي 2.7% من إجمالي الاستثمارات في القطاعات المختلفة، و8% من الاستثمار في القطاع السياحي، فالنشاط السياحي قائم في جزء كبير منه على الأنشطة الرياضية.