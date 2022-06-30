عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بأغنية "اللوك الجديد"

الخميس 30/يونيو/2022 - 10:21 م

تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع تويتر بأغنيته الجديدة "اللوك الجديد".

كان الهضبة قد طرح أمس أحدث أغنياته " اللوك الجديد" عبر تطبيق أنغامي .

أغنية اللوك الجديد كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع محمد حمدي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود.

وكان عمرو دياب قد طرح منذ أيام البوستر الدعائي للأغنية والذي صوره الفنان كريم نور، وعقب طرح البوستر بساعة واحدة تصدر اسم الأغنية تريند تويتر.

تقول كلمات الأغنية :

ده اللوك الجديد ده ايه ده ولا

احلوينا أوي الله

لو هتفضل ع النظام ده لا لا

كده كتير حبيبي

ايه تجنني عملتك ايه

بتسحرني يابن الايه

ولعبت يانهار طلة

كل مرة أشوفك برج عقلي بيطير

طب معقول في كده يانهار ابيض

حد كل ماده بيحلى ازيد وازيد

سيبك من الكلام ده تعالى هنا أفيد

هنا هنا غير

ده انت في دخلتك تسحر تثبت

قولت لنفسي مش هسيبه لا انا متبت

ده يادوب تعدي تلاقي الدنيا اتقلبت

وأنا بغي