ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالي من مواطن بمصر الجديدة

الخميس 30/يونيو/2022 - 11:45 ص

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على المتورطين في سرقة مبلغ مالى من أحد المواطنين بأسلوب الخطف بمصر الجديدة.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من أحد المواطنين ، مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية بأنه عقب سحب مبلغ مالى من أحد البنوك الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وحال تواجده بدائرة القسم فوجى بشخصين يستقلان دراجة نارية " لم يتمكن من التقاط أرقامها " قام أحدهما بخطف مظروف بداخله المبلغ المالى المشار إليه ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، وأضاف أحدهم بأن المبلغ المالى المستولى عليه بحوزة زوجته (ربة منزل ، مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة)

تم ضبطها وأقرت بعلمها بأن المبلغ المالى من متحصلات واقعة سرقة ، كما تم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى – إيصال إيداع مبلغ مالى بالبريد فى حساب المتهمة – دراجة نارية ملك أحد المتهمين "بدون لوحات معدنية" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة) بمسكنهما ، كما أقروا بإنفاقهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية ، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.