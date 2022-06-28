"الستة والثلاثون موقفا دراميا" الأكثر مبيعا بالقومي للترجمة

الثلاثاء 28/يونيو/2022 - 04:00 م

تصدرت الطبعة العربية من كتاب "الستة والثلاثون موقفًا دراميًا" قائمة الأكثر مبيعًا في شهر يونيو في المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، والكتاب من تأليف جورج بولتي، وترجمة مصطفى محرم، وذلك وفق بيان صادر عن المركز اليوم الثلاثاء.

كما ضمت القائمة بالترتيب كل من الكتب الاّتي ذكرها :"الحكومة الصالحة" من تأليف بيير روزنفالون، ومن ترجمة نجوى حسن، و"أماكن صغيرة وقضايا كبيرة: مقدمة للأنثربولوجيا الاجتماعية والثقافية" من تأليف توماس هيلاند إريكسن، ومن ترجمة عبده الريس،"متاهات :إستطلاعات في التاريخ النقدي للأفكار" من تأليف ريتشارد وولين، ومن ترجمة محمد عناني، و"مقدمة في تاريخ إسرائيل" من تأليف يوليوس فلهاوزن، ومن ترجمة أحمد هويدي، وهاني فتحي مرسي.

وكتاب "ما بعد التاريخ" من ترجمة شريف يونس، و"دون طريق.. بلا أثر" من تأليف دينيس جوتسكو، ومن ترجمة أحمد صلاح الدين، و"معنى الوجود الإنساني" من تأليف إدوارد أ.ولسون، ومن ترجمة عزت عامر، و"عقل الحيوان" من تأليف كريستين أندروز، ومن ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي، و"روسيا والغرب- لمن الغلبة" من ترجمة عاطف معتمد، و"رسائل النساء من مصر القديمة" بترجمة أمال الروبي، و"كتابة المذكرات الشخصية في القرن العشرين" من ترجمة سونيا نجا.