خبير قانون دولي عن قتل إثيوبيا لجنود سودانيين: قتل الأسرى جريمة حرب ومخالفة لاتفاقية جنيف

الثلاثاء 28/يونيو/2022 - 01:31 ص

استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، اختطاف الجيش الإثيوبي لسبعة جنود سودانيين وشخص مدني واقتيادهم إلى داخل الأراضي الإثيوبية وقتلهم، وذلك وفقا لبيان الخارجية السودانية.

وأوضح مهران، أن قتل الأسرى يمثل جريمة حرب ومخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، مطالبا بسرعة تقديم حكومة السودان بلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ موقف حاسم ضد هذه الجريمة الشنعاء وإحالة المسئولين للمحاكمة.

وحذر "مهران" إثيوبيا من ممارساتها المتكررة التي تؤكد للمجتمع الدولي مدى تعنتها وتعمدها انتهاك كافة القواعد والمواثيق الدولية في تعاملها مع الدول المجاورة الشقيقة، وناشدها بالتعاون واحترام قواعد القانون الدولي، وكذا الجلوس على مائدة المفاوضات لإنهاء كافة النزاعات مع الدول المجاورة بالطرق السلمية.