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الثلاثاء 28 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 1905 إصابات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق حالتي وفاة و1905 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 2341053 إصابة توفي منهم 25233 حالة بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 2306679 شخصًا مع شفاء 487 حالة.

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كورونا العراق إصابات وفيات