غزل المحلة يطالب رابطة الأندية بإعادة مباراة الأهلي

الخميس 23/يونيو/2022 - 07:41 م

أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة علي العباسي، تقدمه بشكوى لمجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، جاء نصها كالتالي:

في ضوء المواقف المؤسفة التي نواجهها كنادٍ بشكلٍ متكرر من قِبَل بعض الحكام المصريين الذين يديرون مباريات الفريق، والتي تكررت مرارًا وتكرارًا، وتكرَّرَت معها شكاوانا الرسمية التي قدَّمناها سابقًا للمسؤولين، وهى مستمرة منذُ الموسم الماضي.

وفي الموسم الجاري (2021/ 2022) تقدَّمنا بعدة شكاوى واحتجاجات رسمية؛ نظرًا للأخطاءالفادحة التي وقعت ضد فريقنا في عدد كبير من المباريات، منها -على سبيل المثال لا الحصر: -

1-مباراة الأهلي في الدور الأول، التي شهدت أحداثًا وأخطاء تحكيمية هزلية، وتقدَّمنا باحتجاج رسمي ضد الحكم (محمد الحنفي) بتاريخ 24/ 11/ 2021، ولم يُتَّخذ فيها أي قرار.

2-مباراة البنك الأهلي في الأسبوع السابع، والتي شهدت أخطاء كارثية من حكم المباراة، وتقدَّمنا باحتجاجٍ ضدَّه، ولم يَجِد احتجاجنا أيَّ صدى لدى الجهات المسؤولة.

ونظرًا لكل ما سبق، وللتكرار الذى يصل إلى حدِّ التعمد -من وجهة نظرنا-، وكذلك في ضوء الوعود المتكرِّرة التي تذهب هباءً في كل مرة بإصلاح منظومة التحكيم وإرساء مبادئ العدالة بين أطراف المنظومة الكروية في مصر، والتي تؤكِّد أحداث مباراتنا بالأمس أمام النادي الأهلي أنها وعود برَّاقة وزائفة، وأن الظلم والفساد سيظلَّان يتسيدان المشهد في عالم كرة القدم المصرية، وفى ضوء التزامنا بالتمسُّك ببصيص الضوء في نهاية هذا النفق المظلم الذي وضع الكرةَ المصريَّةَ فيه البعضُ (من المسؤولين، مع شديد الأسف)؛ فإننا نتقدَّم إليكم بهذا الاحتجاج الرسمي على ما جرى من أحداث تحكيمية غير طبيعية وقعت بالمباراة أمس، وتتمثَّل في:

1-احتسب الحكم في الدقيقة العاشرة ضربة جزاء ضد غزل المحلة، ولم يلجأ للتأكُّد من صحتها من خلال تقنية الـڤار.

2-تعرَّض لاعب فريق المحلة (يحيى حامد) للضرب بالمرفق من لاعب الأهلي في الدقيقة 84 وأشهر الحكم له الكارت الأصفر، رغم أن القانون ينصُّ على وجوب حصول اللاعب مرتكب هذا الخطأ على الكارت الأحمر، ولم يلجأ فيها إلى الـڤار.

3-في هدف الأهلي الثاني الذى أحرزه في الدقيقة 90:35 ارتكب اللاعب (صلاح محسن) لاعب الأهلي خطأ ضدَّ لاعب غزل المحلة في بداية لعبة الهدف، ولم يحتسبه الحكم، ولم يَقُم حكم الـڤيديو باستدعائه لتعديل قراره.

4-فى الدقيقة 94:45 قام الحكم بطرد لاعب غزل المحلة أحمد الشيخ بعد استدعاء من حكم الـڤيديو، على الرغم من عدم استدعاء اللعبة للطرد؛ نظرًا للمس لاعب غزل المحلة للكرة قبل اصطدامه بلاعب الأهلي.

5-وفي مشهد كوميديٍّ يدلُّ على عدم دراية الحكم بأبسط قواعد لعبة كرة القدم- قام أحد مشجِّعي فريق الأهلي بالنزول إلى أرض الملعب في الدقيقة 91، وظلَّ في أرض الملعب لمدة تزيد على الدقيقة الكاملة، دون أن يوقِفَ الحكم اللعب، وهو خطأ جسيم يستوجب إعادة المباراة؛ نظرًا لأنه خطأ في تطبيق القانون.

6-ناهيك عن طريقة تعامل الحكم الفجَّة مع لاعبي فريق غزل المحلة، واستخدامه لألفاظ تهكُّميَّة تجاه اللاعبين، والجهاز الطبي أثناء علاج اللاعبين المصابين في أرضية الملعب، حيث قال نصًّا لطبيب الفريق: "ارمي اللاعب بره.. ما تحطِّنيش في حرج"! في نفس الوقت الذي كان يتغاضى فيه عن التهكم والسخرية من الجهاز الفني والإداري لفريق النادي الأهلي، الذين أشبعوه سخرية، دون أن يتخذ معهم أي موقف.

وتسبَّبت هذه الأخطاء في تغيير نتيجة المباراة، وإنهائها بنتيجة غير عادلة، ومنافية للحقيقة.

وعليه، فإننا نتوجه لسيادتكم بهذا الاحتجاج، مطالبين بالآتى:

1-إيقاف حكم المباراة عبد العزيز السيد، وعدم إسناد أي مباراة قادمة لغزل المحلة إليه.

2-إعادة المباراة ضد النادي الأهلي؛ نظرًا لوقوع مخالفات جسيمة في تطبيق قانون كرة القدم.

وقد رتَّبنا أنفسنا في هذه المرة إن لم يكن هناك وقفة حاسمة؛ فسنقوم باتخاذ قرارات، من شأنها:

1-مقاطعة جميع المسابقات الخاضعة لإشرافكم (الدوري وكأس الرابطة).

2-تجميع كل الأخطاء والمواقف التي لم نأخذ حقَّنا فيها، وإرسالها مرفقة بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).