اسعار الدولار اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022

الثلاثاء 21/يونيو/2022 - 08:56 ص

استقرت اسعار الدولار في البنوك خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 21 يونيو 2022، وذلك بعد أن زاد أمس بمتوسط قرشا واحدا جديدا وذلك منذ مطلع الأسبوع الجاري على مستوى البنوك العاملة بمصر.

وسجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.63 جنيها للشراء و 18.73 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول.



وبلغ سعر الدولار نحو 18.69 جنيها للشراء و 18.79 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، العربي الافريقي الدولي، بلوم، قناة السويس، المشرق".

وبلغ سعر الدولار نحو 18.71 جنيها للشراء و 18.79 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، المصرف المتحد، مصر".

ووصل سعر الدولار لـ18.72 جنيها للشراء و 18.79 جنيها للبيع في بنوك الأهلي المتحد و كريدي أجريكول وقطر الوطني الأهلي.

بينما سحل أعلي سعر للدولار امام الجنيه 18.74 جنيها للشراء و 18.79 جنيها للبيع ي بنكا ميد بنك و مصرف أبوظبي الاسلامي.