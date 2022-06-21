ads
الثلاثاء 21 يونيو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

اقتصاد

اسعار الدولار اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت  اسعار الدولار في البنوك  خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 21 يونيو 2022، وذلك بعد أن زاد أمس بمتوسط قرشا واحدا جديدا وذلك منذ مطلع الأسبوع الجاري على مستوى البنوك العاملة بمصر.
وسجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.63 جنيها للشراء و 18.73 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول.


وبلغ سعر الدولار نحو 18.69 جنيها للشراء و 18.79 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، العربي الافريقي الدولي، بلوم، قناة السويس، المشرق".
وبلغ سعر الدولار نحو 18.71 جنيها للشراء و 18.79 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، المصرف المتحد، مصر".
ووصل سعر الدولار لـ18.72 جنيها للشراء و 18.79 جنيها للبيع في بنوك الأهلي المتحد و كريدي أجريكول وقطر الوطني الأهلي.
بينما سحل أعلي سعر للدولار امام الجنيه 18.74 جنيها للشراء و 18.79 جنيها للبيع ي بنكا ميد بنك و مصرف أبوظبي الاسلامي.

ads
الدولار الأمريكي الدولار اليوم