مجلس الشباب المصري يحصد مقعد عضوية بالإتحاد الدولي للشباب الليبرالي

الأحد 19/يونيو/2022 - 11:55 م

فاز مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمعقد العضوية بالإتحاد الدولي للشباب الليبرالي "iflry"، وذلك بالعاصمة السنغالية داكار.

وقال المجلس في بيان، إنه حصل على تأييد وأصوات ٩٠ منظمة وحزب سياسي من ٧٠ دولة، ليصبح المجلس المنظمة المصرية الوحيدة داخل الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.

من جانبه قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، إنه على مدار ثلاث أيام كانت هناك معركة انتخابية كبيرة، حصل خلالها مجلس الشباب المصري على ثقة عدد كبير من البلدان المشاركة الذين يمثلون قطاعات القارة المختلفة، وذلك من خلال استعراض أنشطة المجلس التي قام بها على مدار السنوات الماضية منذ تدشينه وخاصة الأنشطة المتعلقة بتعزيز حقوق الفئات المختلفة وتمكينهم داخل المجتمع.

وأوضح "ممدوح" أنه في أثناء زيارته لجمهورية السنغال شارك في فعاليات الجمعية العمومية للإتحاد الدولي للشباب الليبرالي، بحضور ومشاركة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال والرئيس الحالي للإتحاد الافريقي، بمشاركة قيادات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ممثلين عن ٧٠ دولة حول العالم.

الجدير بالذكر الاتحاد الدولي للشباب الليبرالي أكبر منظمة دولية، تضم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أصحاب الفكر الليبرالي تم تأسيسها منذ عام ١٩٤٧، وتتكون الجمعية العمومية للاتحاد من ١٣٠ صوتًا يمثلون أكثر من ٧٠ دولة حول العالم أغلبهم من الاتحاد الأوروبي، ويعمل الاتحاد بشكل وثيق ضمن مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالامم المتحدة والمنتدى الأوروبي للشباب.