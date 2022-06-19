"بهية" تطوف أرجاء الوادي الجديد بـ4 ندوات توعية

الأحد 19/يونيو/2022 - 11:56 م

استقبلت محافظة الوادى الجديد بتوجيهات ورعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد فريق التوعية الخاص بمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى للسيدات بالمجان؛ وذلك استكمالاً لجهود بهية لتقديم التوعية بأهمية الكشف المبكر من خلال تغطية كافة محافظات مصر والوصول لكل سيدة فى كل أنحاء مصر وتقديم لها المعلومات الكافية والتوعية اللازمة للاهتمام بصحتها العامة والاهتمام بالكشف المبكر بشكل خاص.

نظمت بهية جولة تضم 4 ندوات توعية فى كل من مراكز الخارجة، الداخلة، بلاط، وباريس وذلك بالتعاون مع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدى نور الدين نائب المحافظ وكل من عادل خضير مستشار المحافظ ومقرر مناوب فرع المجلس القومى للمرأة بمركز الخارجة، ونادية عزمى مقررة المجلس القومى للمرأة بمركز الخارجة، والدكتور نبيل حنفى رئيس مركز الداخلة، وإنصاف عبدالله على عضو المجلس القومى للمرأة بمركز الداخلة، ومنتصر منصور نائب رئيس مركز بلاط، ومحمد سلامة عضو المجلس القومى للمرأة بمركز بلاط، والمهندس عادل مراد رئيس مركز باريس، وفاطمة سليم عضو المجلس القومى للمرأة بمركز باريس.

حيث لاقت الندوات قبولاً وإقبالاً وترحيب واحتفاء بحضور ما يقرب من الـ 600 سيدة والرائدات الريفيات بالمراكز الأربعة بمحافظة الوادى الجديد مما ترتب عليه بحث سبل التعاون المختلفة من تنسيق حملات للكشف المبكر للسيدات وكذلك دعم المحافظة وقيادتها لمؤسسة بهية ومحارباتها والعمل على تقديم يد العون لاستمرار جهودها.

حيث أعرب قيادات المحافظة عن بالغ سعادتهم بتواجد بهية فى ضيافة مراكز محافظة الوادى الجديد، مشيدين بدورها الفعال للوصول لكل سيدة لتقديم التوعية وكذلك مشيدين بجهودها فى مجال الاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى للسيدات.

ومن جانبه صرح المهندس ماجد حمدى، عضو مجلس أمناء بهية عن بالغ شكره وتقديره لحسن تعاون واستقبال المحافظ اللواء الدكتور محمد الزملوط لفريق عمل بهية بالمحافظة، كما أشاد بسهولة وتيسير عملية سير إجراء الندوات فى كافة مراكز المحافظة، مؤكداً على دئب بهية المستمر لخلق شراكات جديدة تخدم كل سيدة مصرية فى كل شبر من محافظات مصر، حيث أن بهية تعمل دوماً لتكون بظهر كل سيدة مصرية.